Чому зростуть ціни

Таке рішення пов'язане зі схваленням в Україні нового закону, який ініціював голова фінансового комітету Данило Гетманцев. Мовиться про податки на Google та Facebook.

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На виконання місцевого законодавства в Україні Google починає стягнення 20% ПДВ з цифрових сервісів для індивідуальних користувачів та підприємців в Україні, що не зареєстровані як бізнеси,

– мовиться у повідомленні компанії.

Підвищення цін стосується лише послуг, що надаються фізичним особам. Для компаній та підприємців з бізнес-акаунтами нічого не зміниться.

Закон про податки на Google та Facebook: що відомо

Наприкінці червня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження податку на додану вартість для іноземних компаній, які надають електронні послуги в Україні. Мовиться про Google, Facebook, Viber тощо. Таке рішення схвалили, аби збільшити доходи до бюджету.

Тепер іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги, мають реєструватись платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс. Таке зобов'язання виникає, якщо річний обсяг операцій з надання послуг перевищує 1 мільйон гривень.

Компанії, яка надаватиме електронні послуги в Україні, але не зареєструється як платник ПДВ, загрожує штраф в розмірі 100% вартості наданих послуг.