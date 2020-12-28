В Україні з грудня 2020 року почала підійматися ціна на курячі яйця. У більшості торгових точок десяток яєць продають вже по 30 гривень. До речі, зменшуватися вартість не буде, ймовірно, вона зросте ще більше.

Чому подорожчали яйця

Високі ціни на яйця пов'язані з подорожчання кормової сировини. Про це повідомили на сайті Асоціації тваринників України.

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Нестабільність на ринку сировини, ріст цін на кукурудзу, пшеницю та соняшники стали причиною для подорожчання комбікормів, які займають до 70 – 75% собівартості виробництва продукції.

На фоні цих обставин фермери бояться, що не вистачить корму: деякі виробники скорочують поголів'я птиці, а деякі – навіть вимушені закриватися, щоб перечекати непередбачувані коливання,

– пояснила експерт із птахівництва Ірина Бойко.

Якою буде ціна за яйця у січні

На кінець грудня 2020 року собівартість виробництва яєць на підприємствах коливається в межах 22 гривень за 10 штук, а кінцева ціна на полицях споживачів – від 30 гривень за 10 штук.

Після новорічних свят попит споживачів знизиться, а от ціна на яйця, найімовірніше, збільшиться. Це пов'язано з поступовим скороченням поголів'я птиці та продовженням зростання цін на ринку сировини.

Зверніть увагу! За даними Держстату, виробництво яєць в Україні в період з січня по листопад 2020 року знизилося на 2,2%.