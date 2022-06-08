В Україні подешевшав сезонний овоч: ціни впали аж на 50%

В Україні значно знизилась ціна на огірки. Цей сезонний овоч, який так полюбляють українці, подешевшав від 30% до 50%.

Дефіцит огірків не відбувся

Аграрії прогнозували в Україні дефіцит сезонних овочів, зокрема, огірків у зв'язку з вимушеною еміграцією більш ніж 5 мільйонів людей та складних умов роботи тепличних комбінатів.

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Закрити потребу на ринку було складно також через відсутність надходження продукції з Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, що перебуває наразі під тимчасовою окупацією росіян.

Як вдалось закрити потребу на ринку

Однак вітчизняні огірки замінили імпортними. Експерти зауважили, що такий спосіб розв'язання проблеми дефіциту овоча в цей період року є нетрадиційним. Однак він був вимушеним.

Розв'язання проблеми недостатньої пропозиції огірка на внутрішньому ринку України було збільшення обсягів імпорту овочів з Польщі, й ще більш відчутне зростання обсягів постачання з Молдови,

– йдеться у повідомленні.

Наскільки вдалось зменшити ціну

Відтак з початку червня місцеві комбінати зменшили попередні відпускні ціни на свою продукцію від 30% до 50%.

Однак для роздрібного покупця ціна все ще кусається. Зокрема, в супермаркетах за огірки доведеться заплатити 60 – 70 гривень за кілограм.

Причини здорожчення овочів та фруктів в Україні

Високі ціни наразі в Україні спостерігають на ранні овочі через те, що їх не постачають з окупованих областей Півдня України.

Зокрема, через тимчасову окупацію Херсонської та частини Запорізької областей російськими військами немає змоги отримати перші овочі відкритого ґрунту з Півдня.

Прогнозують, що високі ціни зберігатимуться до кінця червня.

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Глобального дефіциту продуктів в Україні не очікують. Однак є певні товари, з постачанням яких можуть виникнути проблеми.