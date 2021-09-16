В Україні почав дорожчати бензин: в чому причина та яка нова вартість пального
16 вересня 2021 , 16:43Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Станом на 16 вересня роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні у порівнянні з попереднім торговим днем дещо зросли. Найбільше подорожчав саме бензин.
Чому сталося збільшення цін
Прикметно, що ціни підвищилися саме після публікації нової граничної ціни.
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Як змінилися ціни
За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на:
- бензин А-92 становлять 29,29 гривні за літр (+0,05 гривень),
- бензин А-95 – 30,17 гривні за літр (+0,05 гривень),
- дизельне паливо – 28,42 гривні за літр (+0,04 гривень),
- автогаз – 17,51 гривні за літр (+0,03 гривень).
Зауважимо, що в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Нововведення працює з 15 травня 2021 року. Таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.