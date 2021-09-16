Чому сталося збільшення цін

Прикметно, що ціни підвищилися саме після публікації нової граничної ціни.

Цікаво Бензин в Україні знову подорожчає: Мінекономіки встановило нові граничні ціни

Як змінилися ціни

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на:

бензин А-92 становлять 29,29 гривні за літр (+0,05 гривень),

бензин А-95 – 30,17 гривні за літр (+0,05 гривень),

дизельне паливо – 28,42 гривні за літр (+0,04 гривень),

автогаз – 17,51 гривні за літр (+0,03 гривень).

Цікаво! Як пише Enkorr, затримки залізничних цистерн на вузлових станціях "Укрзалізниці" спровокували локальні дефіцити дизельного палива і вже призвели до зростання цін.

Зауважимо, що в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Нововведення працює з 15 травня 2021 року. Таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.