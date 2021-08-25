Здебільшого мовиться про зменшення вартості на 0,02 гривні. Про це стало відомо після моніторингу "Консалтингової групи А-95".

До теми Вартість пального на АЗС зросла: Мінекономіки встановило нові граничні ціни

Ціни на бензин та дизельне пальне зменшились

Провівши моніторинг "Консалтингова група А-95" з'ясувала, що ціна:

  • на бензин А-92 становить 29,30 гривні за літр, тобто -0,02 гривень;
  • на бензин А-95 – 30,20 гривні за літр, тобто -0,02 гривень;
  • на дизельне паливо – 28,20 гривні за літр, тобто -0,02 гривень.

Однак ціна автогазу не змінилась – залишилась на позначці 17,46 гривні за літр.

Ціни на бензин та дизельне пальне: останні новини

  • На початку серпня 2021 року уряд встановив нову середню вартість бензину та дизельного палива, з якої буде вираховуватись гранична ціна реалізації пального на АЗС.
  • Відповідно до розрахунків "Нафтогазу", у Мінекономіки зазначили заявили, що середня вартість бензину має становити 26,86 гривні за літр, а дизельного пального – 22,24 гривні за літр.
  • До речі, згідно з постановою Кабміну, максимальна роздрібна націнка має становити – 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
  • Ба більше, з 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.