Здебільшого мовиться про зменшення вартості на 0,02 гривні. Про це стало відомо після моніторингу "Консалтингової групи А-95".

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Ціни на бензин та дизельне пальне зменшились

Провівши моніторинг "Консалтингова група А-95" з'ясувала, що ціна:

на бензин А-92 становить 29,30 гривні за літр, тобто -0,02 гривень;

на бензин А-95 – 30,20 гривні за літр, тобто -0,02 гривень;

на дизельне паливо – 28,20 гривні за літр, тобто -0,02 гривень.

Однак ціна автогазу не змінилась – залишилась на позначці 17,46 гривні за літр.

Ціни на бензин та дизельне пальне: останні новини