Здебільшого мовиться про зменшення вартості на 0,02 гривні. Про це стало відомо після моніторингу "Консалтингової групи А-95".
До теми Вартість пального на АЗС зросла: Мінекономіки встановило нові граничні ціни
Ціни на бензин та дизельне пальне зменшились
Провівши моніторинг "Консалтингова група А-95" з'ясувала, що ціна:
- на бензин А-92 становить 29,30 гривні за літр, тобто -0,02 гривень;
- на бензин А-95 – 30,20 гривні за літр, тобто -0,02 гривень;
- на дизельне паливо – 28,20 гривні за літр, тобто -0,02 гривень.
Однак ціна автогазу не змінилась – залишилась на позначці 17,46 гривні за літр.
Ціни на бензин та дизельне пальне: останні новини
- На початку серпня 2021 року уряд встановив нову середню вартість бензину та дизельного палива, з якої буде вираховуватись гранична ціна реалізації пального на АЗС.
- Відповідно до розрахунків "Нафтогазу", у Мінекономіки зазначили заявили, що середня вартість бензину має становити 26,86 гривні за літр, а дизельного пального – 22,24 гривні за літр.
- До речі, згідно з постановою Кабміну, максимальна роздрібна націнка має становити – 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
- Ба більше, з 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.