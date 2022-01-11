В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: уряд отримав проєкт постанови

В Україні мають намір підвищити посадові оклади чиновників. Заробітна платня зросте в середньому на 9,3%.

Відповідний проєкт постанови Національне агентство України з питань державної служби внесло на розгляд Кабінету міністрів. Підіймати оплату праці планують уже з січня 2022 року.

Читайте також Прожитковий мінімум з 2022 року піднімуть: що буде з пенсіями та іншими виплатами

Головна ціль – починати підвищувати рівень заробітних плат державних службовців, що відповідає програмним документам президента, парламенту та уряду. Наразі мовиться про збільшення в середньому на 9,3 %,

– зазначили у НАДС.

В агентстві мотивували необхідність підвищення рівня зарплати великою кількістю звернень від громадян. Там також сподіваються на підтримку проєкту цієї постанови у чинній редакції.

У НАДС додали, що ця підтримка стосується понад 200 тисяч осіб, які:

сумлінно виконують завдання та функцій держави;

проводять підготовку документів політики;

забезпечують реалізацію законів;

надають якісні послуги населенню.

Підвищення зарплати стосується зокрема керівників апарату ВРУ, секретаріату Кабміну, Офісу президента, апарату РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Конституційного суду, Офісу генпрокурора.

Зарплати високопосадовців України

Володимир Зеленський упродовж 2021 року на посаді президента заробив 336 тисяч гривень.

Андрій Єрмак протягом 2021 року на посаді очільника ОП заробив більш ніж 563 тисячі гривні.

Ірина Венедіктова у 2021 році заробила понад один мільйон гривень на посаді генпрокурорки.

Хто у 2022 році зароблятиме більше: дивіться відео