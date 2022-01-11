В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: уряд отримав проєкт постанови

11 січня 2022 , 21:48
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Джерело:

НАДС

В Україні мають намір підвищити посадові оклади чиновників. Заробітна платня зросте в середньому на 9,3%.

Відповідний проєкт постанови Національне агентство України з питань державної служби внесло на розгляд Кабінету міністрів. Підіймати оплату праці планують уже з січня 2022 року.

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Головна ціль – починати підвищувати рівень заробітних плат державних службовців, що відповідає програмним документам президента, парламенту та уряду. Наразі мовиться про збільшення в середньому на 9,3 %,
– зазначили у НАДС.

В агентстві мотивували необхідність підвищення рівня зарплати великою кількістю звернень від громадян. Там також сподіваються на підтримку проєкту цієї постанови у чинній редакції.

У НАДС додали, що ця підтримка стосується понад 200 тисяч осіб, які:

  • сумлінно виконують завдання та функцій держави;
  • проводять підготовку документів політики;
  • забезпечують реалізацію законів;
  • надають якісні послуги населенню.

Підвищення зарплати стосується зокрема керівників апарату ВРУ, секретаріату Кабміну, Офісу президента, апарату РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Конституційного суду, Офісу генпрокурора.

Зверніть увагу! З 1 січня зростуть зарплати для лікарів й освітян. У медиків зарплати будуть щонайменше 20 тисяч гривень, а освітянам слід очікувати підвищення на 10% – 25%

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Автор: Олег Васьків