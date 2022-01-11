Відповідний проєкт постанови Національне агентство України з питань державної служби внесло на розгляд Кабінету міністрів. Підіймати оплату праці планують уже з січня 2022 року.
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Головна ціль – починати підвищувати рівень заробітних плат державних службовців, що відповідає програмним документам президента, парламенту та уряду. Наразі мовиться про збільшення в середньому на 9,3 %,
– зазначили у НАДС.
В агентстві мотивували необхідність підвищення рівня зарплати великою кількістю звернень від громадян. Там також сподіваються на підтримку проєкту цієї постанови у чинній редакції.
У НАДС додали, що ця підтримка стосується понад 200 тисяч осіб, які:
- сумлінно виконують завдання та функцій держави;
- проводять підготовку документів політики;
- забезпечують реалізацію законів;
- надають якісні послуги населенню.
Підвищення зарплати стосується зокрема керівників апарату ВРУ, секретаріату Кабміну, Офісу президента, апарату РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Конституційного суду, Офісу генпрокурора.
Зарплати високопосадовців України
- Володимир Зеленський упродовж 2021 року на посаді президента заробив 336 тисяч гривень.
- Андрій Єрмак протягом 2021 року на посаді очільника ОП заробив більш ніж 563 тисячі гривні.
- Ірина Венедіктова у 2021 році заробила понад один мільйон гривень на посаді генпрокурорки.