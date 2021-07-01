Розмір аліментів
Прожитковий мінімум для дітей згідно із законом про державний бюджет України на 2021 рік становитимуть наступну суму:
- до 6 років – 2 013 гривень,
- від 6 до 18 років – 2 510 гривень.
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Гарантований мінімальний розмір аліментів в Україні становить 50% від прожиткового мінімуму.
Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 921 гривня, з 1 липня – 2013 гривень, з 1 грудня – 2100 гривень;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2 395 гривень, з 1 липня – 2 510 гривень, з 1 грудня – 2 618 гривень;
- працездатних осіб: з 1 січня – 2 270 гривень, з 1 липня – 2 379 гривень, з 1 грудня – 2 481 гривня;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня – 2 102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня – 2 102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня – 1 600 гривень;
- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1 769 гривень, з 1 липня – 1 854 гривні, з 1 грудня – 1 934 гривні.