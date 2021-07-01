Розмір аліментів

Прожитковий мінімум для дітей згідно із законом про державний бюджет України на 2021 рік становитимуть наступну суму: 

  • до 6 років – 2 013 гривень,
  • від 6 до 18 років – 2 510 гривень. 

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Гарантований мінімальний розмір аліментів в Україні становить 50% від прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 921 гривня, з 1 липня – 2013 гривень, з 1 грудня – 2100 гривень;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2 395 гривень, з 1 липня – 2 510 гривень, з 1 грудня – 2 618 гривень;
  • працездатних осіб: з 1 січня – 2 270 гривень, з 1 липня – 2 379 гривень, з 1 грудня – 2 481 гривня;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня – 2 102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня – 2 102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня – 1 600 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1 769 гривень, з 1 липня – 1 854 гривні, з 1 грудня – 1 934 гривні.