Як повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, за нього віддали голоси 229 народних обранців. А сам законопроєкт не лише охоплює мораторій на підвищення тарифів на тепло та газ. Він ще й передбачає залучення коштів партнерів.

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Для стримування тарифів використають гроші партнерів

Україна вже планує залучити понад 180 мільярдів гривень. Їх наша держава отримала від міжнародних партнерів. І саме завдяки цим грошам вдасться компенсувати різницю тарифів. По факту, компанії отримуватимуть ті кошти, які мали б, якби підвищення тарифів таки відбулось.

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк зауважила, що законопроєкт передбачає мораторій не лише під час воєнного стану, а й упродовж шести місяців після його завершення.

Це критично важливий законопроєкт, щоб захистити українців від можливих коливань цін. Протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення або скасування буде заборонено підвищувати ціни на тарифи за газ і тепло,

– підкреслила вона.

Олена Шуляк додала, що вартість блакитного палива для побутових споживачів залишатиметься тією, якою вона була станом на 24 лютого 2022 року.

Крім того, постачальникам природного газу забороняється:

примусово стягувати заборгованість зі споживачів;

подавати до суду на боржників;

припиняти постачання газу у зв'язку з заборгованістю.

Натомість збитки компаній покриватимуться з державного бюджету. Для цього збільшили видатки спеціального фонду Державного бюджету на 264,3 мільярда гривень. Для цього народні обранці у першому читанні ухвалили законопроєкт №7429.

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Як в Україні забезпечуватимуть ці видатки

Олена Шуляк розповіла, що це відбуватиметься завдяки низці надходжень. Зокрема від:

сплати дивідендів, нарахованих на акції "Нафтогазу", який належав державі (64,4 мільярда гривень);

додаткових надходжень, отриманих від сплати авансового платежу з податку на прибуток під час виплати дивідендів (11,6 мільярда гривень);

донорської й іншої допомоги від міжнародних партнерів (188,3 мільярда доларів).

Власне, останній пункт стосується саме компенсацій постачальникам природного газу, а також тепла.

Нагадаємо, що платіжки за споживання газу у травні затримуються. Про це повідомили у "Нафтогазі". Причина проста: компанія зараз забезпечує не лише своїх абонентів, а й тих, у кого були підписані договори з іншими.

Тож наразі їй необхідно актуалізувати всі дані. Зауважимо, що онлайн-квитанції вже доступні, а от паперові надійдуть Укрпоштою після 25 червня.

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