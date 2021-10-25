Перший транш отримали у грудні 2020 року. Її розмір теж сягав 600 мільйонів євро. Загальний обсяг макрофінансових позик ЄС Україні становить 4,4 мільярда євро.

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Програма ЄС направлена для підтримки економічного відновлення країн після пандемії COVID-19. Її розмір становить 3 мільярди євро.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна доклала суттєвих зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги. Крім того, політик акцентував на прогресі у співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Надаючи сильну політичну підтримку, ми підсилюємо інтеграцію України з Європейським Союзом,

– додав Домбровскіс.

Зеленський подякував за допомогу

Отримання допомоги підтвердив президент Володимир Зеленський. Він подякував голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Домбровскісу.

"Дякую за плідну співпрацю та дієву підтримку реформ. Разом будуємо європейську Україну", – написав Зеленський.

Про що свідчить отримання траншу

Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні зазначив, що транш є відображенням сталості України у досягненні ключових реформ, узгоджених з ЄК та МВФ.

Транш зумовлений позитивною оцінкою прогресу України щодо 8 структурних маяків. Вони стосуються публічних фінансів, верховенства права, покращення бізнес-клімату, секторальних реформ та управління держпідприємствами.