В Україні очікують проблеми з постачанням черешні, перців, цибулі, динь і кавунів

Глобального дефіциту продуктів в Україні не очікують. Однак є певні продукти, з постачанням яких можуть виникнути проблеми. Все це, очевидно, пов'язане з війною Росії проти України.

Про те, що відбуватиметься цьогоріч на українському продовольчому ринку, розповіла аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

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За словами Литвин, в Україні не очікується дефіциту продуктів через те, що внутрішнє виробництво значно перевищує споживання. Проте окупація півдня України та схильність населення робити запаси може призвести до певних проблем.

Україна – велика аграрна країна, яка не лише годує себе, а й забезпечує ключовими продуктами харчування велику частку населення нашої планети. Тому глобально говорити про дефіцит продуктів харчування підстав немає,

– сказала вона.

Водночас вона зазначила, що є певні виключення, які спричинені:

тимчасовою обмеженістю доступу до територій України, що спеціалізуються на вирощуванні певних культур. Зокрема, окуповані Херсонська та частина Запорізької областей спеціалізуються на промисловому вирощуванні черешні, перців, цибулі, баклажанів, динь та кавунів;

через ажіотажний попит зі сторони населення, що пов'язане з бажанням зробити запаси продовольства під час військового стану (гречка).

"Однак нестача цих продуктів може бути перекрита за допомогою імпортних поставок нашими партнерами та надходженням врожаю нового року на інших територіях України", – додала Литвин.

Чому в Україні зберігаються високі ціни на рані овочі

Високі ціни на ранні овочі тримаються через те, що не надходить продукція з окупованих областей півдня України. Вони можуть подешевшати лише через місяць.

Як зазначила Світлана Литвин, у період з жовтня по травень до українських споживачів овочі (помідори, огірки, перець тощо) надходять з інших країн (переважно Туреччина) та з українських тепличних господарств. У червні підключаються овочі відкритого ґрунту з південних областей нашої країни, а вже потім дозріває врожай і по всій території України.

Однак цього року через тимчасову окупацію Херсонської та частини Запорізької областей російськими військами немає змоги отримати решті території України частини перших овочів відкритого ґрунту з півдня. Тому поки що тримаються високі ціни на ранні овочі.

Додамо, споживча інфляція в Україні прискорюється. За даним моніторингу Національного банку України, у травні вона становила 17% у річному вимірі після 16,4% у квітні.

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