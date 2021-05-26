Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус. І додав, в Україні навіть спостерігається профіцит електроенергії.

Актуально НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Він зауважив, рішення Нацкомісії з енергетики та тарифів не матиме впливу на ринок, адже там є достатня конкуренція. І саме вона й забезпечує справедливу ринкову ціну електроенергії.

Потреби в імпортній електроенергії на сьогодні немає. Тому, якщо ми маємо справедливу ринкову ціну, краще її платити українським виробникам,

– зазначив політик.

За його словами, зараз також багато енергії виробляється з сонячних електростанцій, завдяки "Укргідроенерго" та державному підприємству "Енергоатом". До того ж той імпорт, який був у квітні 2021 року, не складав і однієї десятки відсотка.

"Впевнений, що ніякого впливу на ціну заборона імпорту не матиме", – переконаний Андрій Герус.

Немає ризиків дефіциту електроенергії, – Герус

Депутат пригадав, що взимку 2021 року була ситуція, коли в Україні виникли певні дефіцити електроенергії. Це створило певні ризики blackout та віялових відключень.

Що таке blackout та віялові відключення? Blackout – порушення роботи енергетичної системи, пов'язане з пошкодженням обладнання, погіршенням якості електроенергії чи перервою в електропостачанні споживачів.



Віялові відключення – почергові від'єднання споживачів від електромережі для обмеження навантаження на енергосистему.

Він пояснив, це було зумовлено тим, що певні компанії теплової генерації не завезли і не сформували достатньо запасів вугілля. Тому взимку в Україні імпортували електроенергію, щоб забезпечити надійність і безперебійність її подачі.

"У травні й до вересня такого ризику немає. Електроенергія в нас буде і немає ризиків якогось дефіциту. Тому її просто заборонили, аби не купувати те, що нам не потрібно", – підкреслив Андрій Герус.

І додав, заборона імпорту зумовлена й певними політичними факторами. Мовиться про контроверсійні й неприйнятні рішення, які приймаються в Білорусі.

Довідка. Національна комісія з енергетики та тарифів заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україні. Відповідне рішення було ухвалено 26 травня. Заборона діятиме до жовтня 2021 року.

Герус прокоментував заборону імпорту електроенергії з Білорусі й Росії: відео