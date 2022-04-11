Відповідну інформацію озвучила віце-президент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде. Про це стало відомо 10 квітня – на 46 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Світовий банк заявив, що Україні потрібна фінансова підтримка

Російське вторгнення завдає потужного удару по економіці України і приносить величезну шкоду її інфраструктурі. Україні терміново потрібна величезна фінансова підтримка, оскільки вона намагається підтримувати свою економіку, а уряд працює для підтримки громадян України, які стикаються з екстремальною ситуацією,

– повідомила Б'єрде.

У Світовому банку пояснили, що війна:

унеможливила діяльність економіки на великій території України;

порушила сільськогосподарські посіви та збір врожаю.

Ба більше, банкіри заявили, що, ймовірно, обсяг виробництва в Україні скоротиться на 45,1%. Зокрема це трапилось і через закриття багатьох підприємств.

"Закриття українських портів у Чорному морі призвело до скорочення приблизно на 90% експорту зерна з країни, а також приблизно половини всього експорту в цілому", – пояснили у банку.

Додали також, що економіка країни-окупанта у 2022 році скоротиться на понад 11%.

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