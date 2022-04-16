В Україні не планують скорочувати соціальні виплати, – Мінфін

Попри війну Росії проти України, яка призвела до значного скорочення ВВП, в країні не скорочуватимуть соціальні витрати. Виплати пенсій та допомоги є пріоритетними.

Про це заявив міністр фінансів України Сергія Марченка в ефірі спільного мовлення, передає 24 канал. За його словами не має бути й затримок таких виплат.

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Я не передбачаю будь-яких затримок та скорочень соціальних витрат. Зазвичай потрібно посилювати адресність цих витрат, верифікацію, щоб це було справедливо – ті, хто має підтримку з боку держави, щоб її отримували, а не зловживали цим

– сказав Марченко.

Він наголосив, що соціальні виплати є пріоритетними як і військові. На 100% будуть забезпечені витрати пенсійного забезпечення, соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, вони є пріоритетними.

Раніше в уряді припускали, що суттєве недовиконання бюджету України може призвести до скорочення соціальних виплат в травні.

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