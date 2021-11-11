Про додаткове американське фінансування для Києва за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна – США у Вашингтоні заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

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Гроші для диверсифікації енергетичних ресурсів

Ми також обговорюємо способи забезпечення безпеки енергетичних поставок в Україну, що передбачає надання нового фінансування, щоб допомогти країні диверсифікувати її енергетичні ресурси,

– зазначив Блінкен.

Крім того, США працюватимуть з ключовими союзниками та партнерами, аби залучити всі можливі важелі та тиск для продовження транзитної газової угоди України з Росією. Також у Вашингтоні обіцяють підтримку зусиль українською сторони щодо приєднання її електричних мереж до європейських.

Хартія про стратегічне партнерство США й України: що відомо

Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписали у Вашингтоні 10 листопада оновлену Хартію про стратегічне партнерство між США та Україною.

Вона на 10 років визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини обох країн. Тобто навіть за зміни адміністрації у Вашингтоні, хартія все одно продовжуватиме діяти.