Чому можуть знизити ПДВ на деякі групи товарів

Ініціатор законопроєкт №7023 Ігор Палиця 17 лютого, під час круглого столу у Торгово-промисловій палаті України, зауважив, що цей законопроєкт потрібен Україні, щоб українська продукція вигравала у конкурентній боротьбі на внутрішньому та зовнішньому ринках, повідомляє 24 канал.

Читайте Впровадження обов'язкових РРО для ФОПів вивело з тіні 85% торгівлі, – Гетманцев

На думку нардепа, інші держави хочуть бачити у магазинах свою власну продукцію, а не українську. Натомість закуповують в Україні лише сировину. Тож, якщо буде знижене ПДВ на деякі групи товарів, ми зможемо конкурувати з іншими країнами.

Наш аграрний сектор переважно відправляє за кордон зерно, овочі та фрукти, де вони переробляються та створюють додатковий ВВП для інших країн. Ми маємо це нарешті змінити,

– вважає Ігор Палиця, ініціатор законопроєкту.

Зауважимо, що законопроєкт передбачає зниження ПДВ не лише на продукти, але й комуналку.

Ризики прийняття законопроєкту

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що попри добрі наміри, які несе законопроєкт, під ними можуть маскуватись купа ризиків. Мовиться про те, що більшість груп товарів недобросовісний бізнес почне маскувати під ті, для яких передбачене "нульове" ПДВ.

Зробиш на хліб, потім молоко стане хлібом за документами. У нас багато компаній, які працюють "у білу", з ними треба сідати, брати їхні обсяги й робити калькуляцію. Можливо, якщо ми візьмемо 10 секторів найбільш важливих і по "білих" підприємствах перерахуємо, то буде не 60 мільярдів, а 20 мільярдів гривень,

– поділився Арахамія.

Щоб зменшити втрати державного бюджету від зниження ПДВ, представники виробників запропонували зменшувати ставку до 7% або 10%.

Що варто знати про законопроєкт №7023 Законопроєкт передбачає зниження ставок ПДВ на продукти харчування до 0% та на комунальні послуги до 7%. Автори ініціативи вважають, що він дасть можливість зберегти конкурентоспроможність українських виробників в умовах запровадження на території ЄС "нульового" ПДВ на продукти з 1 липня 2022 року.