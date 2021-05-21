Раніше регулятор вже отримав повноваження обмежувати відповідну пропускну спроможність.

Важливо Зеленський підписав закон, що дозволяє зупинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі

Зауважимо, що з 15 травня 2021 року набув чинності закон, який надав регулятору повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства.

Що таке Енергетичне співтовариство? Енергетичне співтовариство – це міжнародна організація, до якої входять країни ЄС та треті країни. Мета створення ЕС – розширення енергетичного ринку Євросоюзу на країни Південно-Східної Європи.

Відомо, що обмеження імпорту з Росії та Білорусі має розглядатись в комплексі заходів задля забезпечення безпеки електропостачання. 26 травня Нацкомісія розгляне проєкт постанови "Про розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів".

Що передбачає цей проєкт

Пропонують тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік.

Запровадити механізми контролю за накопиченням вугілля.

Що цьому передувало

Очільник Міненерго Герман Галущенко направив звернення до НКРЕКП щодо обмеження імпорту електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного співтовариства.

З 1 березня Україна відновила експорт електроенергії з "острова Бурштинської ТЕС" у європейську енергосистему ENTSO-E. А 1 лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Росії.

Зверніть увагу! За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна змушена імпортувати електроенергію з Росії через приєднання до спільних енергосистем.