Раніше регулятор вже отримав повноваження обмежувати відповідну пропускну спроможність.
Важливо Зеленський підписав закон, що дозволяє зупинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі
Зауважимо, що з 15 травня 2021 року набув чинності закон, який надав регулятору повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства.
Що таке Енергетичне співтовариство?Енергетичне співтовариство – це міжнародна організація, до якої входять країни ЄС та треті країни. Мета створення ЕС – розширення енергетичного ринку Євросоюзу на країни Південно-Східної Європи.
Відомо, що обмеження імпорту з Росії та Білорусі має розглядатись в комплексі заходів задля забезпечення безпеки електропостачання. 26 травня Нацкомісія розгляне проєкт постанови "Про розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів".
Що передбачає цей проєкт
- Пропонують тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік.
- Запровадити механізми контролю за накопиченням вугілля.
Що цьому передувало
- Очільник Міненерго Герман Галущенко направив звернення до НКРЕКП щодо обмеження імпорту електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного співтовариства.
- З 1 березня Україна відновила експорт електроенергії з "острова Бурштинської ТЕС" у європейську енергосистему ENTSO-E. А 1 лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Росії.