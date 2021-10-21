В Україні – кризова ситуація в енергетиці, – Олійник про запаси газу в сховищах

Запаси газу в підземних газосховищах України сягнули 18,5 мільярда кубічних метрів. Проте ситуація все одно може бути кризовою.

Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник. За його словами, наразі триває боротьба за газ, вугілля та електроенергію.

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"Я вважаю, що дійсно, на сьогодні в Україні склалася кризова ситуація. Про це навіть говорить закон про ринок газу. Там є стаття 6, яка визначає різні рівні кризової ситуації у сфері енергетики", – сказав Дмитро Олійник.

Наслідки глобальної кризи

Голова Ради Федерації роботодавців вважає, що Україні може не вистачити по балансу газу в сховищах. Енергетична система може не витримати низької температури.

Водночас за словами Олійника, наразі в Україні не побудований класичний ринок газу. Він зорієнтований виключно на один індикатор.

Звичайно, Росія тут грає свою роль, але в цілому – це світова глобальна криза. Дмитро Олійник Голова Ради Федерації роботодавців України

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Запаси газу в Україні: коротко