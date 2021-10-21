Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник. За його словами, наразі триває боротьба за газ, вугілля та електроенергію.
Зверніть увагу Данілов переконаний, що газу вистачить на весь опалювальний сезон
"Я вважаю, що дійсно, на сьогодні в Україні склалася кризова ситуація. Про це навіть говорить закон про ринок газу. Там є стаття 6, яка визначає різні рівні кризової ситуації у сфері енергетики", – сказав Дмитро Олійник.
Наслідки глобальної кризи
Голова Ради Федерації роботодавців вважає, що Україні може не вистачити по балансу газу в сховищах. Енергетична система може не витримати низької температури.
Водночас за словами Олійника, наразі в Україні не побудований класичний ринок газу. Він зорієнтований виключно на один індикатор.
Звичайно, Росія тут грає свою роль, але в цілому – це світова глобальна криза.
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Запаси газу в Україні: коротко
- Наприкінці вересня 2021 року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону, а технічна готовність регіонів тоді становила понад 90%.
- Запаси газу в підземних газосховищах, за словами Шмигаля, перевищили 18,5 мільярда кубічних метрів. У 2018 році вони складали 17,1 мільярда кубів.
- Радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук повідомила, Україна використовувала так звану завчасну політику – закачувала у підземні сховища газ весну і все літо. На її думку, газових криз протягом зими 2021 – 2022 років не буде.