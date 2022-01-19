Чому потрібні зміни

Гетманцев пояснив, що це дозволить скоротити схему від ухилення від сплати податків із зарплат. Вся річ у тому, що працівник, який оформлений як ФОП сплачує 5% із зарплати, тоді як за працівника, котрий офіційно оформлений у штат потрібно сплатити 22% ЄСВ, 19,5% ПДФО та військовий збір.

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Ми зробили все на рівні законодавства для детінізації, зараз м'яч на боці органів виконавчої влади,

– поділився Гетманцев.

Зі слів нардепа єдине, що залишилося зробити – ухвалити реформу детінізації зарплат. Також голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики поділився наступними змінами, які пропонує уряд:

знизити ефективну ставку оподаткування,

розширити можливості для декларування,

запровадити сімейне декларування;

запровадити за польською моделлю податок на виведений капітал як опцію для середнього бізнесу з оборотом до 200 мільйонів;

обмежити можливість працевлаштування у компанії "зарплатних ФОПів".

Звузити можливість для співпраці ФОПів на третій групі з юрособами для надання послуг. Ви розумієте, про що я зараз говорю. Йдеться про тих, хто не хоче платити податки із зарплати та оформляє своїх співробітників як "зарплатних ФОПів". Це все реформа оподаткування доходів. Знижуємо ставку, проте змушуємо платити всіх,

– пояснив він.