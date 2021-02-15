В Україні хочуть створити житлово-комунальну інспекцію: чим вона займатиметься

Україна планує створити державну житлово-комунальну інспекцію. В Мінрегіоні вважають, що держава повинна контролювати якість надання послуг.

У Верховній Раді вже зареєстрували 2 відповідні законопроєкти – №4403 та 4404. Про це голова Міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів під час форуму "Україна 30".

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Що відомо про функції інспекції

Їхнє прийняття дозволить створити державну житлово-комунальну інспекцію,

– зазначив Чернишов.

За його словами, це вона буде арбітром у відносинах споживача з виконавцями послуг. А позитивний ефект від роботи інспекції отримає насамперед кінцевий споживач.

"Інспекція зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів комунальних послуг та слідкувати за якістю цих послуг", - пояснив міністр.

Чернишов так додав, що інспектори проводитимуть як планові, так і позапланові перевірки за зверненнями споживачів.