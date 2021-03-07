Данило Гетманцев заявив, що бюджет України є найнижчим в Європі, бо у нас найбільша тіньова економіка. За його словами, причиною цього є абсолютно неадекватні процеси перерозподілу ВВП через оподаткування.

Глава фінансового комітету Ради пояснив, що в Україні з 9 мільйонів працівників, які утримують 11,3 мільйона пенсіонерів, лише 4 мільйони сплачують ЄСВ.

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Податкова не бачить 5 мільйонів працівників

Податкова 10 років не бачить понад 5 мільйонів працездатного населення. Тобто, за даними податкової, вони взагалі не отримують доходи,

– сказав "слуга народу".

Водночас Данило Гетманцив звернув увагу на те, що на українських дорогах можна побачити величезну кількість "недешевих автомобілів". За його словами, це свідчить про рівень добробуту частини населення.

Однак інша частина – медики, вчителі, пенсіонери, поліцейські – "перебувають на межі виживання".

Через тіньову економіку не працює перерозподіл

Він зазначає, що в Україні можна спостерігати таку картину, тому що внаслідок тіньової економіки національного доходу перерозподіл не працює як слід.

Адже ті, хто одержує дохід, відмовляються від сплати чесної долі доходу на утримання соціальної сфери, доріг, оборони. Це нечесно і неправильно, особливо для держави, яка воює.

Народний депутат зауважив, що протягом тривалого часу "чиновники крали гроші з держбюджету, а бізнес не доплачував, ухиляючись від оподаткування".

Ці два процеси мають одну економічну природу. І те, і те – злочин, спрямований проти суспільства. І питання на сьогодні вже не стільки в державі, скільки в бізнесі, який повинен платити чесні та справедливі податки, які, до речі, не є найбільшими в Європі,

– наголосив глава фінансового комітету.

Данило Гетманцев додав, що влада готова знизити оподаткування. Однак знижувати податки, якщо половина економіки в тіні, – це крадіжка грошей у пенсіонерів, вчителів та медиків.

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