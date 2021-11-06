В Україні дуже дешево: рейтинг країн за вартістю життя – інфографіка

Вартість життя у світі суттєво відрізняється. Десь достатньо 8 тисяч гривень на місяць, а десь і 40 тисяч буде мало.

В Україні, до прикладу, одній людині потрібно 11 433 гривні, щоб прожити місяць, не витрачаючи нічого на оренду житла. А для сім'ї з чотирьох осіб потрібно 39 187 гривень, за даними Numbeo.

Цікаво Де в Україні платять найбільше: рейтинг областей – інфографіка

Журналісти 24 каналу зібрали для вас дані:

скільки потрібно одній людини для життя в місяць в різних країнах світу (без врахування оренди);

наскільки в інших країнах вартість життя дорожча чи дешевша, ніж в Україні.

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Лідери рейтингу

Найдорожчим є життя на Бермудських островах, які по суті не є окремою державою, а належать Великій Британії. Одній людині потрібно принаймні 48 312 гривень щомісяця на витрати, окрім оренди. Життя там на 350% дорожче, ніж в Україні. До прикладу, куряче філе там коштує 460 гривень за кілограм, а повноцінна вечеря на двох у ресторані може обійтися майже в 4 тисячі гривень.

Серед суверенних держав першість по дорогезні життя займає Швейцарія. Одна особа може витрачати в середньому 41 792 гривні, що на 282% більше, ніж в Україні. До прикладу маленька пляшечка воли тут коштує понад 100 гривень, а кілограм яловичини – 1 400 гривень.

В трійку найдорожчих країн для життя входить Норвегія. Там на щомісячні витрати людині йде 33 420 гривень, що на 222% дорожче, ніж в Україні. Місячний абонемент у транспорті коштує понад 2 300 гривень, а пів літра пива – 275 гривень.

До десятки найдорожчих країн та територій також ввійшли Ісландія, Барбадос, Джерсі, Данія, Люксембург, Ізраїль та Багамські острови.



Мешканці країн з дорогими цінами зазвичай можуть дозволити собі більше, ніж жителі країн з низькими цінами / Фото Unsplash

Де у світі живеться найдешевше

Найдешевшим у списку зі 139 країн виявився Пакистан. Там одній людині достатньо мати 7 820 щомісяця за умови наявності власного житла, що на 38% дешевше, ніж в Україні. У дешевому пакистанському ресторані можна поїсти за 38 гривень, а купити малу пляшку коли – за 7 гривень.

Напрочуд дешево в Індії, де при цьому живе понад 100 мільярдерів, за даними Forbes. Один індієць може прожити місяць на 8 400 гривень, що на 25% дешевше, ніж в Україні.

На третьому місці з кінця опинився Узбекистан з необхідною сумою для життя в 9 988 гривень. Це на 18% менше, ніж потрібно українцю. Квиток у транспорті коштує менш як 4 гривні, а літра бензину – менш як 15 гривень.

Яке місце в України

Україна посіла 121 місце зі 139 позицій. Тож, якщо судити з рейтингу, в Україні й справді дуже дешево. Але не слід оцінювати вартість життя виключно за цінами. Адже в країнах, де вищі ціни, зазвичай і суттєво вищий рівень доходу. Для прикладу, вартість життя у Швейцарії дорожче в 3,6 раза, а середня зарплата там вища аж в 10 разів.