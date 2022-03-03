Україна виконує боргові зобов'язання

У Мінфіні запевняють, що навіть за умов військової агресії Мінфін, Казначейство та НБУ забезпечують проведення всіх необхідних платежів.

Читайте Зняти готівку з картки тепер можна у будь-якій мережі магазину чи на АЗС

Ми виконуємо свої боргові зобов'язання у повному обсязі. 1 березня 2022 відбувся купонний платіж за єврооблігаціями з погашенням у вересні 2022 року,

– повідомив Марченко.

Зараз на казначейському рахунку України більше, ніж було після втечі Януковича

У своєму пості в фейсбуці заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован відмітив, що станом на 28 лютого 2022 року залишки на єдиному казначейському рахунку становили 33 мільярди гривень. Він підкреслив, що цієї суми достатньо для поточних виплат.

Для порівняння: вісім років тому після втечі Віктора Януковича, коли Російська Федерація розпочала окупацію Криму, на рахунку у Держказначействі було лише 108,1 тисячі гривень,

– йдеться у пості.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!