Як розповіла заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко. вартість користування платними дорогами залежатиме від транспортного засобу.

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Орієнтовна вартість складатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, тобто приблизно 0,73 – 4,22 гривні за кілометр.

У концесію хочуть передати:

Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);

Бориспіль – Полтава (М-03);

Херсон – Миколаїв (М-14);

Київ – Житомир – Рівне (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04, H11).



Які дороги передадуть у користування інвесторам / Фото Auto today

Зауважимо, що ще у жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури презентувало 6 ділянок доріг для потенційних пілотних проєктів державно-приватного партнерства, які реалізують в межах першої програми такого партнерства у дорожній галузі.

Міністерство розробляє проєкт спільно з:

Укравтодором,

Світовим банком,

Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) в Україні.

Заплановані автошляхи мають сполучити 10 областей України, їхня загальна довжина сягне 1500 кілометрів. На дорогах планують провести реконструкцію, поточний та капітальний ремонт.