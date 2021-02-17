Парламентарі 17 лютого ухвалили за основу проєкт закону, який передбачає оподаткування великих інтернет-корпорацій на кшталт Google та Facebook. Завдяки законопроєкту №4187 Україна зможе істотно поповнити держбюджет.

Це означає, що інтернет-гіганти платитимуть податок на додану вартість на електронні послуги, які надають українським споживачам компанії-нерезиденти. Мовиться про YouTube, Google, Facebook, Netflix та інші корпорації.

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Що зміниться

Законопроєкт пропонує зобов'язати іноземні компанії, які надають ці послуги на території України, зареєструватися як платникам ПДВ і сплачувати 20% податку. Таке зобов'язання виникає, якщо річний обсяг операцій з надання послуг перевищує 1 мільйон гривень. Платити податок потрібно буде в іноземній валюті.

Також Рада пропонує запровадити поняття "електронні послуги", до яких належать:

постачання зображень або текстів , зокрема й фотографій, електронних книг і журналів;

, зокрема й фотографій, електронних книг і журналів; постачання аудіовізуальних творі в, відео за запитом, ігор, азартних ігор;

в, відео за запитом, ігор, азартних ігор; надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів, й інших подібних ресурсів;

надання в користування хмарних технологій для розміщення даних;

для розміщення даних; постачання (передання прав на використання) програмного забезпечення й оновлень до нього;

надання рекламних послуг в інтернеті, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

Зверніть увагу! Якщо компанія надаватиме електронні послуги в Україні, але не зареєструється як платник ПДВ, то їй загрожує штраф в розмірі 100% вартості наданих послуг.

Чому оподаткування необхідне

У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться, що державний бюджет недоотримав гроші через те, що компанії-нерезиденти уникають сплати податків. Лише від реклами бюджет отримає додаткових 3 мільярди гривень на рік, за прогнозами авторів законопроєкту.

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Що зміниться для простих українців

Як пояснила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі Апостроф TV, ті послуги, які були безкоштовними, такими й залишаться.

Це стосується реєстрації в соцмережах, розміщення постів і таке інше. Але треба розуміти, що є ринок платних послуг і ринок реклами. І тут трохи інша ситуація, бо ці гіганти й так мають непогані прибутки, але податки сплачують в інших країнах – в Дубліні чи в Каліфорнії,

– розповіла Кравчук.

Вона також додала, що оподаткування компаній-нерезидентів – це поширена практика в багатьох країнах.