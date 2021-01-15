В Україну йде значне похолодання, а запасів вугілля на складах ТЕС бракує. Попри це, в "Укренерго" запевнили, що аварійних відключень електроенергії через це не буде.

По всій країні 16 – 20 січня прогнозують значне похолодання, стовпчики термометрів в середньому опустяться до -17 градусів. Через це українці споживатимуть більше електроенергії, пише пресслужба "Укренерго".

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У пікові години вони можуть зрости до 3 000 МВт та загалом сягати до 25 000 тисяч МВт. Проте компанія запланувала низку заходів, аби збалансувати енергосистему та покрити додаткове навантаження.

Довідка. Основними заходами є збільшення виробництва електроенергії на ГЕС та ГАЕС. Крім цього, мають намір підвищити рівень навантаження теплових електростанцій.

Як зауважили у компанії, станом на 14 січня на складах ТЕС та ТЕЦ є 688 тисяч тонн вугілля. При цьому, мінімально необхідна норма – 900 тисяч тонн. Через це можуть підключити додаткові енергоблоки ТЕС на газі та мазуті.

Зважаючи на появу у ЗМІ публікацій про нібито можливість введення графіку аварійних ("віялових") відключень, повідомляємо, що такого наразі не плануються,

– запевнили в "Укренерго".

Там підкреслили, що застосування графіків обмеження потужності не стосуються "віялових відключень" та не передбачають відключення споживачів.

"Цей інструмент передбачає зниження потужності споживання окремих промислових підприємств, де це можливо. Це відбувається без порушення їхніх технологічних процесів", – додали у компанії.

Крім цього, там зауважили, що навіть таки заходів не планують запроваджувати. До того ж, графіки обмеження потужності обов'язково заздалегідь погоджують з Міненергетики.

Що таке "віялове відключення"? Так називають тимчасове відключення електропостачання споживачів. Найчастіше енергокомпанії роблять це через аварії в електромережах.



Крім цього, до таких заходів можуть вдаватися й через перевищення споживання електрики над потужністю генерації.

Як коментує Денис Шмигаль