Підвищення облікової ставки є неминучим: У НБУ пояснили, на скільки вона може зрости

У НБУ попередили, що підвищення облікової ставки у 2021 році є неминучим. Наразі облікова ставка становить 6% і це найнижчий за історію незалежної України рівень.

Джерело: НБУ

За прогнозами Нацбанку, облікова ставка може зрости до 7%.

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Що буде з обліковою ставкою у 2021 році

Більшість комітету з монетарної політики НБУ схиляється до підвищення облікової ставки у 2021 році. Вона має повільно зрости до 7% протягом наступних місяців.

Члени комітету вважають, що підвищення облікової ставки:

сприятиме послабленню фундаментального інфляційного тиску;

має покращити інфляційні очікування, а тому допоможе поступово сповільнити інфляцію.

Як заявили у НБУ, збільшення облікової ставки може повернути інфляцію до цільового діапазону 5% на початку 2022 року.

Під час обговорення прогнозної траєкторії облікової ставки думки членів КМП також розділилися, хоча переважна більшість вважає підвищення облікової ставки у 2021 році неминучим,

– мовиться у повідомленні.

Як йдеться в повідомленні, вісім із десяти членів КМП підтримують збереження облікової ставки на рівні 6%, утім, по-різному оцінюють ризики для інфляційного розвитку.

Що таке облікова ставка? Це – монетарний інструмент. Вона стосується багатьох українців, адже саме від неї залежить відсоток на кредити та депозити, іпотеку, рівень інфляції та курс гривні. Облікова ставка показує, скільки коштують гроші в економіці. Що вища ставка, то дорожчими є гроші в економіці. Що нижчою – то дешевшими.

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