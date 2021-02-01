Підвищення облікової ставки є неминучим: У НБУ пояснили, на скільки вона може зрости
У НБУ попередили, що підвищення облікової ставки у 2021 році є неминучим. Наразі облікова ставка становить 6% і це найнижчий за історію незалежної України рівень.
Джерело: НБУ
За прогнозами Нацбанку, облікова ставка може зрости до 7%.
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Що буде з обліковою ставкою у 2021 році
Більшість комітету з монетарної політики НБУ схиляється до підвищення облікової ставки у 2021 році. Вона має повільно зрости до 7% протягом наступних місяців.
Члени комітету вважають, що підвищення облікової ставки:
- сприятиме послабленню фундаментального інфляційного тиску;
- має покращити інфляційні очікування, а тому допоможе поступово сповільнити інфляцію.
Як заявили у НБУ, збільшення облікової ставки може повернути інфляцію до цільового діапазону 5% на початку 2022 року.
Під час обговорення прогнозної траєкторії облікової ставки думки членів КМП також розділилися, хоча переважна більшість вважає підвищення облікової ставки у 2021 році неминучим,
– мовиться у повідомленні.
Як йдеться в повідомленні, вісім із десяти членів КМП підтримують збереження облікової ставки на рівні 6%, утім, по-різному оцінюють ризики для інфляційного розвитку.
Що таке облікова ставка?Це – монетарний інструмент. Вона стосується багатьох українців, адже саме від неї залежить відсоток на кредити та депозити, іпотеку, рівень інфляції та курс гривні. Облікова ставка показує, скільки коштують гроші в економіці. Що вища ставка, то дорожчими є гроші в економіці. Що нижчою – то дешевшими.
Як змінювалася облікова ставка в Україні
- Перша встановлена Нацбанком України облікова ставка – у 1992 році – дорівнювала 30%. У добу гіперінфляції у 1993 – 1994 роках вона сягнула рекорду – 300%.
- Згодом знизилася і не перевищувала 20%, аж поки у 2015 знову підвищилася до 30%. У 2019 році НБУ змінював облікову ставку 5 разів і знизив її з 18% до 13,5%
- Впродовж 2019 року гривня зміцнилася на 20%, а інфляція вперше за багато років є меншою за цільовий показник і становила 4,1%.
- Вже у червні 2020 року НБУ знизив облікову ставку до рекордного мінімуму – до 6%. Причиною цього стали: зниження темпів інфляції, поступове відновлення ділової активності з послабленням карантину, Україна та МВФ домовилися продовжувати співпрацю і про новий транш.
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