Буде важко, але не катастрофічно, – Гетманцев про відсутність траншу МВФ у 2021
Данило Гетманцев заявив, що Україні буде важко пройти 2021 рік без чергового траншу МВФ. Однак, за його словами, для нашої держави це не стане катастрофою.
Джерело:24 канал
Голова фінансового комітету Верховної Ради зазначив, що співпраця з Міжнародним валютним фондом триває. Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 15 лютого.
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Пройти 2021 рік без траншу буде набагато важче
Ми переконані в тому, що нам пройти 2021 рік без чергового траншу МВФ буде набагато важче, але це ні в якому разі не буде катастрофою. У нас є відповідні ресурси, у нас є відповідні можливості, щоб це здійснити. Ніякої катастрофи не буде. Будуть виконані бюджетні зобов'язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність,
– сказав народний депутат.
Данило Гетманцев визнав, що результат перемовин є виключно негативним і зазначив, що ніхто не радіє з провалу.
Він наголосив, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером можлива тоді, коли це задовольняє інтереси як міжнародних партнерів, так і України.
У переговорах слід знайти правильний баланс, щоб не перейти червоні лінії ані суверенітету держави, ані інтересів українців.
Серед вимог є ті, які продовжують обговорюватися. Ведучи переговори з МВФ ми повинні в першу чергу забезпечити інтереси простих українців в частині рівня доходів, тарифної політики
– зауважив нардеп.
Голова фінансового комітету Верховної Ради додав, що сторони визнали, що потребують додаткових консультацій.
Співпраця України з МВФ: коротко
- 13 лютого 2021 місія МВФ завершила свою роботу в Україні. Перегляду програми співпраці не виконали.
- За словами постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана, для того, щоб відбувся перегляд програми – Україна повинна показати більший прогрес.
- У червні 2020 року МВФ затвердив програму stand-by, яка сьогодні діє в Україні. Вона була розрахована на 18 місяців. Згідно з нею, Україні мали виділити 5 мільярдів доларів, 2,1 мільярда доларів першого траншу виділили одразу.
- Згодом мало відбутися 4 перегляди програми: за підсумками червня, вересня та грудня 2020 року, а також червня 2021 року.
- Однак графік перегляду порушили та програму призупинили.
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