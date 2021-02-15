Данило Гетманцев заявив, що Україні буде важко пройти 2021 рік без чергового траншу МВФ. Однак, за його словами, для нашої держави це не стане катастрофою.

Голова фінансового комітету Верховної Ради зазначив, що співпраця з Міжнародним валютним фондом триває. Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 15 лютого.

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Пройти 2021 рік без траншу буде набагато важче

Ми переконані в тому, що нам пройти 2021 рік без чергового траншу МВФ буде набагато важче, але це ні в якому разі не буде катастрофою. У нас є відповідні ресурси, у нас є відповідні можливості, щоб це здійснити. Ніякої катастрофи не буде. Будуть виконані бюджетні зобов'язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність,

– сказав народний депутат.

Данило Гетманцев визнав, що результат перемовин є виключно негативним і зазначив, що ніхто не радіє з провалу.

Він наголосив, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером можлива тоді, коли це задовольняє інтереси як міжнародних партнерів, так і України.

У переговорах слід знайти правильний баланс, щоб не перейти червоні лінії ані суверенітету держави, ані інтересів українців.

Серед вимог є ті, які продовжують обговорюватися. Ведучи переговори з МВФ ми повинні в першу чергу забезпечити інтереси простих українців в частині рівня доходів, тарифної політики

– зауважив нардеп.

Голова фінансового комітету Верховної Ради додав, що сторони визнали, що потребують додаткових консультацій.

Співпраця України з МВФ: коротко