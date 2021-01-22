В Україні у 2020 році виробництво промисловості знизилося на 5,2%. Водночас у грудні воно зросло на 4,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

У порівнянні з листопадом 2020 року, промислове виробництво у грудні становило 2,8%. Про це повідомили у Державній службі статистики.

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Зростання промислового виробництва

За їхніми даними, також у грудні 2020 року, проти аналогічного періоду 2019 року, відбулося зростання:

у переробній промисловості – 1,8%;

у добувній промисловості та розробці кар'єрів – 5,4%;

у постачанні газу, електроенергії, пари та кондиціонованого повітря – 15,8%.

Зверніть увагу! У 2019 році в Україні промислове виробництво зменшилося на 0,5% у порівнянні з 2018 роком.

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У Держстаті зауважили, що в переробній промисловості впродовж 2020 року виробництво знизилось на 6,9%. Водночас зменшилося воно й у добувній промисловості – на 3,1% та постачанні електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря – на 1,3%.