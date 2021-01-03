В Україні у січні 2021 року акцизи на сигарети зросли на 20%. Підвищення вартості тютюнових виробів провели згідно із поправками до законопроєкту № 1049.

У січні очікується подорожчання в середньому на 1 – 2 гривні. Про це повідомляє 24 канал.

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Від 8 до 12 гривень за рік

Водночас на ціні пачки подорожчання позначиться тільки через кілька місяців. Підвищення акцизу призведе до того, що:

середня вартість українських сигарет наблизиться до позначки в 50 гривень ;

; ціна імпортної пачки преміумкласу зросте майже до 66,8 гривні;

сигарети середнього класу коштуватимуть до 58 гривень.

Зростання ціни пачки сигарет складе від 8 до 12 гривень за рік.

Зниження кількості курців

Підвищення акцизів на тютюнові вироби сприяють збільшенню податкових надходжень та зниженню кількості курців. За 10 місяців 2020 року за обсягами зібраного з сигарет акцизу досягнули показників всього 2019 року.

На що також зросте ціна

Також з січня 2021 року зросте ціна:

► стіків для нагрівальних пристроїв;

► рідини для електронних сигарет.

Верховна Рада вирішила порівняти акцизи на всі сигарети, в результаті податкове навантаження на один хітс (стіки з натуральним тютюном, розроблені спеціально для використання з IQOS) складе 1,45 гривень. У 2020 році курці платили 34 копійки податків з кожної такої сигарети. Підвищення акцизи може ще більше вплинути на вартість пачки стіків.

Зазначимо! Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі наочно показали вплив куріння на перебіг COVID-19. Вони відзначили, що куріння призводить до важчого перебігу COVID-19 та погіршення імунітету.