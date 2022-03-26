Про це розповіла міністерка соціальної політики України Марина Лазебна. Підвищені пенсії вже отримали приблизно 10 мільйонів людей, а середній розмір підвищення склав 380 гривень.

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Як зросли пенсії в українців

Лазебна розповіла, що внаслідок додаткових пенсійних гарантій українці отримали:

підвищення результатів індексації до мінімальної межі 100 гривень – 1,03 мільйона одержувачів;

щомісячну доплату в розмірі 135 гривень пенсіонерам, пенсії яких не підпадають під індексацію – 0,66 мільйона одержувачів;

проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком від 75 до 80 років – 0,86 мільйона одержувачів;

проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком 80 років і старше – 1,35 мільйона одержувачів;

доплату до мінімальної пенсійної виплати: 2100 гривень – 1,05 мільйона одержувачів, а 2300 гривень – 1,33 мільйона одержувачів.

Також міністерка розповіла про результати індексації "військових" пенсій. Середній розмір підвищення для цієї категорії склав 787 гривень:

за вислугу років підвищення отримали понад 368,333 тисячі одержувачів в середньому на 837 гривень;

по інвалідності підвищення отримали понад 39,23 тисячі одержувачів в середньому на 995 гривень;

в разі втрати годувальника підвищення отримали майже 79,23 тисячі одержувачів в середньому на 451 гривню.

Окрім цього, збільшили розміри мінімальних пенсійних виплат учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Перерахунок пенсій провели 4125 ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а середній розмір підвищення склав 790 гривень:

людям з інвалідністю 1 групи – 1163 гривні;

людям з інвалідністю 2 групи – 558 гривень;

людям з інвалідністю 3 групи – 879 гривень.

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