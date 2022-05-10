Україна зупиняє транзит третини газу до Європи через дії окупантів

Україна більше не може здійснювати транзит майже третини газу з Росії до Європи. Все тому, що станції перебувають на окупованих ворогом територіях.

Транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков" припинили. Вони розташовані на окупованій територія.

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Масштаби зупинки

КС "Новопсков" є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині. Через неї здійснюється транзит до 32,6 мільйона кубометрів газу на добу. А це третина обсягу транзиту з Росії до Європи.

У результаті воєнної агресії російської федерації проти України низка об’єктів ГТС знаходиться на території, контрольованій російськими військами та окупаційною адміністрацією,

– повідомили в компанії.

Транзит припинили тому, що працівники не можуть здійснювати оперативно-технологічний контроль за станцією. Також окупанти втручаються в роботу:

впливають на технологічні процеси;

змінюють режими роботи об'єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку;

загрожують стабільності та безпеці роботи всієї української газотранспортної системи.

Відтак з 07:00 11 травня ГТС України припиняє транзит через "Сохранівку".



Зупинка транзиту / Фото ГТС України

Чи залишиться Європа без газу

Україна все одно збирається виконувати свої транзитні зобов'язання перед Європою у повному обсязі. Тимчасово ці постачатимуть газ через станцію "Суджа" – вона розташована на підконтрольній Україні території.

В компанії наголосили, що неодноразово повідомляли російський "Газпром" про те, що дії російських військових можуть завадити транзиту. Але ці звернення проігнорували.

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