Україна зобов'язалася виконати 12 умов для наступних траншів МВФ: перелік
Джерело:Меморандум України та МВФ
Україна та МВФ підписали Меморандум про економічну та фінансову політику. У ньому держава зобов'язалась виконати 12 основних "структурних маяків" для отримання коштів.
У документі зазначено, що Україна зосереджуватиметься на низці важливих сфер. Зокрема, на подоланні надзвичайної ситуації в економіці та сфері охорони здоров'я.
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При цьому Україна повинна зберігати макроекономічну та фінансову стабільність, зменшувати вразливість та долати перешкоди для приватних інвестицій.Важливо! Половину з цих "маяків" мають виконати вже до кінця 2021 року. Інші 2 повинні реалізувати до наступного перегляду програми – до березня. Останні 4 – у березні-квітні 2022 року.
Про які "структурні маяки" мовиться
Це 12 моментів, які Україна зобов'язалась виконати впродовж програми. Серед них:
- до кінця листопада затвердити Держбюджет на 2022 рік з цільовим показником дефіциту 3,5% ВВП;
- за цей же час скасувати послаблення у вимогах до представників держави в керівництві держбанків;
- оприлюднити до кінця грудня результати аудиту коштів, витрачених з COVID-фонду;
- НБУ повинен ухвалити план щодо підвищення професійного рівня у сфері банківського нагляду – він узгоджений з МВФ;
- Офіс генпрокурора має опублікувати звіти за пів року щодо проваджень проти ексвласників банків, виведених з ринку з початку 2014 року;
- уряд має ухвалити дорожню карту щодо виведення ПриватБанку та Ощадбанку на ринок для приватизації – це потрібно зробити до кінця січня;
- у лютому – прийняти стратегію повернення активів збанкрутілих банків.
Це перелік "маяків", які необхідно зробити до другого огляду МВФ по Україні в березні 2022 року. Тоді обговорюватимуть питання про надання наступного траншу.
Інші 4 "маяки":
- ввести в дію зміни до закону про САП;
- розробити базу споживачів для постачальників газу – це необхідно для виставлення рахунків домогосподарствам;
- завершити перевірку чинних членів Вищої ради правосуддя;
- призначити наглядову раду "Енергоатому".
Допомога від МВФ: коротко
- В рамках програми МВФ Україна може отримати 5 мільярдів доларів, якщо виконуватиму усі зобов'язання.
- Варто зазначити, що з цієї суми ми вже отримали 2,1 мільярда доларів та 700 мільйонів доларів двома траншами.
- Залишилось ще 2,2 мільярда доларів. Відомо, що програму продовжили до червня 2022 року.