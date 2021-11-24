Україна зобов'язалася виконати 12 умов для наступних траншів МВФ: перелік

24 листопада 2021 , 21:46
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Меморандум України та МВФ

Україна та МВФ підписали Меморандум про економічну та фінансову політику. У ньому держава зобов'язалась виконати 12 основних "структурних маяків" для отримання коштів.

У документі зазначено, що Україна зосереджуватиметься на низці важливих сфер. Зокрема, на подоланні надзвичайної ситуації в економіці та сфері охорони здоров'я.

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При цьому Україна повинна зберігати макроекономічну та фінансову стабільність, зменшувати вразливість та долати перешкоди для приватних інвестицій.

Важливо! Половину з цих "маяків" мають виконати вже до кінця 2021 року. Інші 2 повинні реалізувати до наступного перегляду програми – до березня. Останні 4 – у березні-квітні 2022 року.

Про які "структурні маяки" мовиться

Це 12 моментів, які Україна зобов'язалась виконати впродовж програми. Серед них:

  • до кінця листопада затвердити Держбюджет на 2022 рік з цільовим показником дефіциту 3,5% ВВП;
  • за цей же час скасувати послаблення у вимогах до представників держави в керівництві держбанків;
  • оприлюднити до кінця грудня результати аудиту коштів, витрачених з COVID-фонду;
  • НБУ повинен ухвалити план щодо підвищення професійного рівня у сфері банківського нагляду – він узгоджений з МВФ;
  • Офіс генпрокурора має опублікувати звіти за пів року щодо проваджень проти ексвласників банків, виведених з ринку з початку 2014 року;
  • уряд має ухвалити дорожню карту щодо виведення ПриватБанку та Ощадбанку на ринок для приватизації – це потрібно зробити до кінця січня;
  • у лютому – прийняти стратегію повернення активів збанкрутілих банків.

Це перелік "маяків", які необхідно зробити до другого огляду МВФ по Україні в березні 2022 року. Тоді обговорюватимуть питання про надання наступного траншу.

Інші 4 "маяки":

  • ввести в дію зміни до закону про САП;
  • розробити базу споживачів для постачальників газу – це необхідно для виставлення рахунків домогосподарствам;
  • завершити перевірку чинних членів Вищої ради правосуддя;
  • призначити наглядову раду "Енергоатому".

Допомога від МВФ: коротко

  • В рамках програми МВФ Україна може отримати 5 мільярдів доларів, якщо виконуватиму усі зобов'язання.
  • Варто зазначити, що з цієї суми ми вже отримали 2,1 мільярда доларів та 700 мільйонів доларів двома траншами.
  • Залишилось ще 2,2 мільярда доларів. Відомо, що програму продовжили до червня 2022 року.
Автор: Тетяна Пасічник