У документі зазначено, що Україна зосереджуватиметься на низці важливих сфер. Зокрема, на подоланні надзвичайної ситуації в економіці та сфері охорони здоров'я.

До теми Про транш МВФ і падіння світової економіки: інтерв'ю з радником Зеленського Олегом Устенком

При цьому Україна повинна зберігати макроекономічну та фінансову стабільність, зменшувати вразливість та долати перешкоди для приватних інвестицій.

Важливо! Половину з цих "маяків" мають виконати вже до кінця 2021 року. Інші 2 повинні реалізувати до наступного перегляду програми – до березня. Останні 4 – у березні-квітні 2022 року.

Про які "структурні маяки" мовиться

Це 12 моментів, які Україна зобов'язалась виконати впродовж програми. Серед них:

до кінця листопада затвердити Держбюджет на 2022 рік з цільовим показником дефіциту 3,5% ВВП;

за цей же час скасувати послаблення у вимогах до представників держави в керівництві держбанків;

оприлюднити до кінця грудня результати аудиту коштів, витрачених з COVID-фонду;

НБУ повинен ухвалити план щодо підвищення професійного рівня у сфері банківського нагляду – він узгоджений з МВФ;

Офіс генпрокурора має опублікувати звіти за пів року щодо проваджень проти ексвласників банків, виведених з ринку з початку 2014 року;

уряд має ухвалити дорожню карту щодо виведення ПриватБанку та Ощадбанку на ринок для приватизації – це потрібно зробити до кінця січня;

у лютому – прийняти стратегію повернення активів збанкрутілих банків.

Це перелік "маяків", які необхідно зробити до другого огляду МВФ по Україні в березні 2022 року. Тоді обговорюватимуть питання про надання наступного траншу.

Інші 4 "маяки":

ввести в дію зміни до закону про САП;

розробити базу споживачів для постачальників газу – це необхідно для виставлення рахунків домогосподарствам;

завершити перевірку чинних членів Вищої ради правосуддя;

призначити наглядову раду "Енергоатому".

Допомога від МВФ: коротко