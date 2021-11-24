У документі зазначено, що Україна зосереджуватиметься на низці важливих сфер. Зокрема, на подоланні надзвичайної ситуації в економіці та сфері охорони здоров'я.
До теми Про транш МВФ і падіння світової економіки: інтерв'ю з радником Зеленського Олегом Устенком
При цьому Україна повинна зберігати макроекономічну та фінансову стабільність, зменшувати вразливість та долати перешкоди для приватних інвестицій.
Про які "структурні маяки" мовиться
Це 12 моментів, які Україна зобов'язалась виконати впродовж програми. Серед них:
- до кінця листопада затвердити Держбюджет на 2022 рік з цільовим показником дефіциту 3,5% ВВП;
- за цей же час скасувати послаблення у вимогах до представників держави в керівництві держбанків;
- оприлюднити до кінця грудня результати аудиту коштів, витрачених з COVID-фонду;
- НБУ повинен ухвалити план щодо підвищення професійного рівня у сфері банківського нагляду – він узгоджений з МВФ;
- Офіс генпрокурора має опублікувати звіти за пів року щодо проваджень проти ексвласників банків, виведених з ринку з початку 2014 року;
- уряд має ухвалити дорожню карту щодо виведення ПриватБанку та Ощадбанку на ринок для приватизації – це потрібно зробити до кінця січня;
- у лютому – прийняти стратегію повернення активів збанкрутілих банків.
Це перелік "маяків", які необхідно зробити до другого огляду МВФ по Україні в березні 2022 року. Тоді обговорюватимуть питання про надання наступного траншу.
Інші 4 "маяки":
- ввести в дію зміни до закону про САП;
- розробити базу споживачів для постачальників газу – це необхідно для виставлення рахунків домогосподарствам;
- завершити перевірку чинних членів Вищої ради правосуддя;
- призначити наглядову раду "Енергоатому".
Допомога від МВФ: коротко
- В рамках програми МВФ Україна може отримати 5 мільярдів доларів, якщо виконуватиму усі зобов'язання.
- Варто зазначити, що з цієї суми ми вже отримали 2,1 мільярда доларів та 700 мільйонів доларів двома траншами.
- Залишилось ще 2,2 мільярда доларів. Відомо, що програму продовжили до червня 2022 року.