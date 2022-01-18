Про це глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики сказав 17 січня.

Читайте також Основне ми виконали, – Марченко про умови для отримання траншу від МВФ

Якщо не буде жодних потрясінь, я б не бачив якихось проблем із обслуговуванням держборгу в 2022 році та виконанням наших зобов'язань – таких проблем, які змушували б просто завтра укладати нову програму з МВФ,

– повідомив Данило Гетманцев.

"Ми повинні подискутувати умови цієї програми й укласти угоду на вигідних умовах", – вказав нардеп.

Україна отримає два транші МВФ

Водночас "слуга народу" висловив впевненість, що два транші Міжнародного валютного фонду по 700 мільйонів доларів у рамках поточної програми stand-by Україна все ж таки отримає.

"Якщо ціна газу залишатиметься такою, то я впевнений, що ми продовжуватимемо стримувати ціни на газ. Повернемося до цього питання у травні – червні", – додав глава комітету Ради.

Зверніть увагу! Денис Шмигаль заявив, що у 2022 році Україна знову має намір продовжити роботу з МФВ. Мовиться про співпрацю після закінчення влітку 2022 року програми stand-by.

Що відомо про програму Stand-by

Співпрацю між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів затвердили 9 червня 2020 року.

Допомогу спрямовують на подолання наслідків пандемії коронавірусу, зміцнення результатів і продовження реалізації важливих структурних реформ у нашій державі.

Україна планує дотримуватись стратегії програми, щоб успішно її пройти та отримати усі транші.

Українці заплатять мільйони через зрив конкурсу САП: дивіться відео