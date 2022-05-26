Україна зібрала необхідні 15 мільярдів до бюджету: що далі

Кожного місяця Україні потрібні 5 мільярдів доларів для покриття дефіциту бюджету. Цю суму вдалося знайти.

Залишилося лише ці гроші отримати. Про це заявив заступник виконавчого директора України в МВФ Владислав Рашкован.

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Україні допоможуть покрити дефіцит

Після останніх рішень США та Євросоюзу Україна має отримати більше, ніж запрошені нами 15 мільярдів доларів на найближчі 3 місяці для фінансування поточного дефіциту бюджету:

США схвалили виділення Україні додаткових 40 мільярдів доларів, з яких 7,5 мільярда доларів підуть на фінансування дефіциту країни у вигляді грантів.

схвалили виділення Україні додаткових 40 мільярдів доларів, з яких 7,5 мільярда доларів підуть на фінансування дефіциту країни у вигляді грантів. ЄС заявив про виділення 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги до кінця року.

заявив про виділення 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги до кінця року. Німеччина повідомила, що надасть Україні 1 мільярд євро через рахунок, який адмініструє МВФ.

повідомила, що надасть Україні 1 мільярд євро через рахунок, який адмініструє МВФ. Напередодні на цей фонд надіслала гроші Канада у розмірі 1,25 мільярда канадських доларів (973 мільйонів доларів).

Є також інші домовленості з країнами та міжнародними організаціями. Робота з партнерами триває. І зараз ситуація краща, ніж була у квітні, зазначає Рашкован.

Гроші повинні надійти вчасно

Ці гроші потрібні українському бюджету вже. І зараз дуже важливо налагодити ритмічні надходження цих коштів.

Наше завдання – зробити так, щоб гроші йшли з певною періодичністю, щоб не було все на кінець року. Нам треба жити зараз: треба платити рахунки у червні, у липні…,

– сказав Рашкован.

Він додав, що процес виділення грошей затримується через бюрократію, якої в США менше, ніж у Європі. Адже Сполучені Штати виявилися швидшими як у виділення фінансової допомоги, так і військової.

Міжнародна підтримка в минулі місяці

У березні Україна отримала 3 мільярди доларів, зокрема завдяки коштам від МВФ та Світового банку.

У квітні підтримка склала 1,7 мільярда доларів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна у травні отримає до 2 мільярдів доларів від міжнародних партнерів з потрібних 5 мільярдів. Решту забезпечують розміщенням військових облігацій та викупом їх Нацбанком.

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