Наступного року, за планом, мають вийти на високі темпи зростання ВВП. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

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За словами політикині, цьому сприятиме старт деяких програм:

термомодернізації житлових будинків,

комплексного відновлення систем зрошення на Півдні,

масового дешевого іпотечного кредитування,

активного фінансування експортерів.

Влада зустрілась з інвесторами

Свириденко з міністрами оборони та закордонних справ зустрілись із представниками найбільших міжнародних компаній та фондів, які інвестують в Україну. Інвесторам розповіли про покращення макроекономічних показників та прогнози на найближчий рік.

Наша мета забезпечити сталість основних показників: зростання ВВП, збільшення золотовалютних резервів, стримування інфляції в допустимих межах. Ми прагнемо довести бізнес-клімат в Україні до найкращих світових стандартів",

– сказала чиновниця.

Олексій Рєзніков запевнив інвесторів, що ситуація на Донбасі є достатньо стабільною, а Дмитро Кулеба – що негативні інформаційні повідомлення з боку Росії хочуть виключно дестабілізувати ситуацію.

Прогнози щодо ВВП в Україні

Нацбанк в інфляційному звіті за 4 квартал погіршив прогноз зростання ВВП з 3,8% до 3,1%. На такий показник вплинув карантин.

Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що ВВП зросте на щонайменше 3,5%, однак "хотілося б мати 4%". Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 3,5%.

Радник Зеленського з економічних питань Олег Устенко також відзначав історичний рівень ВВП. Він додав, що такого не було з 1991 року.

Текст поста Юлії Свириденко:

Вчора разом з Міністром оборони Олексієм Рєзніковим та Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою провели онлайн зустріч із представниками найбільших міжнародних інвестиційних компаній та фондів, які інвестують в Україну.

Говорили про стабільність економіки та стійкість України до зовнішніх загроз. Ми поінформували інвесторів про поступове покращення наших макроекономічних показників та прогнози на найближчий рік. Наша мета забезпечити сталість основних показників: зростання ВВП, збільшення золотовалютних резервів, стримування інфляції в допустимих межах. Ми прагнемо довести бізнес-клімат в Україні до найкращих світових стандартів.

Хороша новина полягає у тому, що Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію (орієнтовно 195 мільярдів доларів).

Наступного року ми плануємо вийдемо на високі темпи зростання внутрішнього валового продукту завдяки старту низки програм. Зокрема, масштабної термомодернізації житлових будинків, комплексного відновлення систем зрошення на Півдні України, масового дешевого іпотечного кредитування, активного фінансування експортерів для подальшого нарощування експорту.

Безумовно, іноземних інвесторів найбільше цікавить питання безпеки кордонів. Олексій Рєзніков повідомив, що насправді ситуація є достатньо стабільною, що також доводять його особисті регулярні поїздки у прикордонні райони. Дмитро Кулеба запевнив інвесторів, що негативні інформаційні повідомлення з боку Росії мають на меті виключно дестабілізувати ситуацію навколо України та створити негативне інформаційне поле, щоб послабити українську економіку.

Пряма регулярна відверта комунікація з внутрішніми і зовнішніми інвесторами – найкраща протидія гібридній війні. Будемо регулярно проводити такі зустрічі.