Найвищий в історії ВВП та зростання зарплат з 1 грудня, – Зеленський про стабілізацію економіки

Володимир Зеленський під час виступу у Раді у середу, 1 грудня, заявив, що 2021 рік Україна завершить з найвищим в історії ВВП країни. Економічну ситуацію вдалося стабілізувати.

Зеленський розповів, що це вдалося зробити попри глобальну пандемію та спричинену нею економічну кризу. У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня – перевищить 190 мільярдів доларів.

Зауважте Щорічне звернення президента Зеленського до Верховної Ради: онлайн-трансляція

Це більше, ніж у докризовому 2008 та у 2013 роках. Вперше. Починаючи з 2013 року ми знизимо державний борг до рівня нижче 50% ВВП. При тому, що в останні роки у більшості країн він стрімко зростав,

– заявив президент.

Мінімальна зарплата зросла

Зеленський повідомив, що з 1 грудня мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тисячі гривень. Окрім того, у 2021 році середня зарплата вперше перевищила 500 доларів.

Зарплата лікарів вперше зросла за рік вдвічі. З 1 січня 2022 року вона становитиме щонайменше 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря становитиме 24 тисячі гривень.

Зеленський про зарплати в Україні: дивіться відео

Золото-валютні резерви також зросли

За словами Зеленського, у середньому у світі цей борг перевищує 90%.

Український лідер зауважив, що золото-валютні резерви зросли. Сьогодні вони досягають 30 мільярдів доларів. Це також найвищий показник з 2013 року.

Вперше за історію української незалежності ставка кредитів для малого та середнього бізнесів опустилася нижче 10%. Наразі це в середньому 9,7%.

Зеленський повідомив, що український бізнес отримав понад 70 мільярдів гривень, створив тисячі нових робочих місць.

Зеленський анонсував програму "Українська мрія"

Зеленський анонсував, що незабаром запустять програму "Українська мрія". Завдяки цьому кожен громадянин, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні.