Зеленський розповів, що це вдалося зробити попри глобальну пандемію та спричину нею економічну кризу. У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня – перевищить 190 мільярдів доларів.

Зауважте Щорічне звернення президента Зеленського до Верховної Ради: онлайн-трансляція

Це більше, ніж у докризовому 2008 та у 2013 роках. Вперше. Починаючи з 2013 року ми знизимо державний борг до рівня нижче 50% ВВП. При тому, що в останні роки у більшості країн він стрімко зростав,

– заявив президент.

Новина доповнюється