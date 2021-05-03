Україна завершила розміщення єврооблігацій на 1,25 мільярда доларів: звідки найбільші інвестори

Україна завершила розміщення єврооблігацій на суму 1,25 мільярда доларів з погашенням у 2029 році. Найбільший попит був від інвесторів Великої Британії, США та Європи.

Це перше розміщення суверенних єврооблігацій України на Лондонській фондовій біржі. Розрахунки за новим випуском єврооблігацій Україна провела 30 квітня 2021 року.

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У Мінфіні розповіли про дохідність

4 травня єврооблігації будуть включені в офіційний список та допущені до торгів на головному ринку біржі London Stock Exchange,

– повідомили в міністерстві.

Додали також, що дохідність єврооблігацій була встановлена на рівні 6,875%.

"Заявки були отримані від 223 інвесторів на суму понад 3,3 мільярда доларів. Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (84%), хедж-фондів (9%), страхових і пенсійних фондів (5%) та банків (2%)", – поясили в Мінфіні.

З яких країн найбільші інвестори

з Великої Британії придбали 42% єврооблігацій;

з США – 34%;

з Європи – 21%

з Азії, Близького Сходу та Північної Африки – 3% розміщення.

У Мінфіні додають, що гроші від нового випуску єврооблігацій вже перерахували Державній казначейській службі України. Їх будуть використовувати для фінансування держбюджету.

Що цьому передувало

Україна повідомила про випуск нових облігацій з кінцевим строком погашення у 2029 році. У кінці квітня 2021 року Україна оприлюднила прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму в 1,25 мільярда доларів. Дохідність цінних паперів встановили на рівні 6,875%.

Це дозволить Мінфіну виконати цьогорічний план державних зовнішніх запозичень.

Що таке єврооблігації?

Це цінні папери, один зі способів залучення грошей ззовні. Їх може випускати держава, муніципалітети чи компанії. Активи купують іноземні інвестори.