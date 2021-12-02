Україна звернулася у ЄС по додаткову фінансову допомогу на суму 1,2 мільярда євро
2 грудня 2021 , 08:20Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
У Кабміні повідомили, про старт переговорів між Україною та Єврокомісією щодо нового пакету фінансової допомоги. Мовиться про суму у розмірі 1,2 мільярда євро.
Уповноважений Кабміну з питань управління держборгом України Юрій Буца наразі не розкриває умов виділення грошей. Водночас наголосив: у випадку паралельної роботи з МВФ Єврокомісія готова надавати Україні подальшу підтримку.
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Ми запросили Єврокомісію довгострокову, макрофінансову програму, щоб забезпечити стійке фінансування в найближчі роки,
– наголосив Буца.
Україна отримала новий транш від МВФ
- У листопаді 2021 року Україна отримала ще один транш від МВФ.
- У НБУ наголосили, що мовиться про суму у розмірі 699 мільйонів доларів. Їх для України виділили у межах рамках програми stand-by.
- Член Ради Нацбанку Василь Фурман повідомив, що гроші використають на низку галузей. Зокрема, мовиться про підтримку фінансової системи; макроекономічну стабільність; боротьбу з наслідками коронавірусу.
- Фурман також наголосив, що максимальну суму варто витратити на структурну перебудову економіки України, економічне зростання, а також – підтримку малого та середнього бізнесу.