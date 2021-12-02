Уповноважений Кабміну з питань управління держборгом України Юрій Буца наразі не розкриває умов виділення грошей. Водночас наголосив: у випадку паралельної роботи з МВФ Єврокомісія готова надавати Україні подальшу підтримку.

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Ми запросили Єврокомісію довгострокову, макрофінансову програму, щоб забезпечити стійке фінансування в найближчі роки,

– наголосив Буца.

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