Україна заплатила МВФ понад 65 мільйонів доларів за порушення угод

За останні 6 років Україна перерахувала МВФ 46,3 мільйона спеціальних прав запозичення комісії за невибрані транші. Це становить 65,74 мільйона доларів.

Ці транші були передбачені програмами співробітництва. Невиплати сталися через невиконання домовленостей із боку України. Про це заявив аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Чому Україна перераховує гроші МВФ

Платежі за недоотримані транші – це умови співпраці з кредитором. По суті, спеціальні права запозичення (СПЗ) або СДР – штучний резервний і платіжний засіб, який емітується МВФ,

– сказав Орищак.

Він пояснив, що гроші переказують тільки в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках. "Створювати резерв коштів під позичальника вартує грошей. Ось МВФ і отримує ці платежі від України за резерв коштів", – додав Орищак.

Тобто невиплати траншів відбуваються через невиконання домовленостей українською стороною. Це означає, що саме Україна і повинна платити: "Вони дуже грамотно все прописують у договорах, оскільки вони позичають гроші і можуть собі дозволити вести будь-яку гру".

Співпраця з Фондом все одно вигідна

Орищак наголосив, що вартість запозичень від МВФ набагато нижча ніж в інших кредиторів, через це Україна продовжує вести діалог з Фондом.

До теми Не просто кредитор, – Шмигаль про співпрацю з МВФ

У 2020 році повна вартість кредиту МВФ для України становила лише 2,63% річних тоді, як середня вартість запозичень через розміщення євробондів – 7,2% річних,

– розповів аналітик.

Він додав: "Платимо, маючи перспективу отримати дешеві гроші, коли МВФ влаштують внутрішні реформи".

МВФ зацікавлений у стабільних позичальниках

Аналітик зазначив, що МВФ зацікавлений у стабільних позичальниках, які будуть збагачувати кредитора, а не рятувати свою економіку.

До чого призведе відмова від співпраці

Відмова від співпраці з МВФ неможлива без глобальних економічних втрат, дефолту і повернення до торгових відносин із Росією, активної співпраці з Азією і Арабськими Еміратами.

Якщо відмовитися від грошей МВФ – автоматично закриється підтримка інших кредиторів. Тому наразі Україна, за словами Орищака, перебуває в економічній пастці.