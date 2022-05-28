Україна закликає Німеччину зупинити "Північний потік-1"

В Україні продовжують боротися з тим, щоб російський газ отримували якомога менше абонентів. Так, у нашій державі просять Німеччину припинити роботу "Північного потоку-1".

Про це під час телемарафону розповів генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон. Він зазначив, що наша держава вимагає або повної зупинки, або бодай різкого скорочення транспортування газу "Північним потоком-1", передає 24 канал.

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Україна хоче гарантувати безпеку власної ГТС

Макогон зазначив, що "Оператор ГТС України", а також "Нафтогаз" уже відправили листа до міністерства економіки Німеччини. У ньому виклали обґрунтоване прохання припинити роботу "Північного потоку-1". Він наголошує на тому, що відповідний потік працював, щоб гарантувати постачання Європи блакитним паливом.

Але після російського вторгнення в Україну підстав, на основі яких працював "Північний потік-1", більше немає. Тож задля гарантування безпеки нашої країни через гарантування безпеки нашої ГТС, ми звернулись до Німеччини із такою вимогою,

– підкреслив Макогон.

Він проходить через акваторію Балтійського моря. Газ перекачують від бухти Портова (район Виборгу у Росії) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Згідно з проєктом, газопровід здатний перекачувати 55 мільярдів газу щорічно. А його загальна довжина сягає 1 224 кілометри.

Макогон також зазначив, що у нашій державі вже готові запропонувати Європі альтернативу. Мовиться про трубопровід, яким транспортується газ по дну Балтійського моря.

"Північний потік-1" може спіткати доля другого

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії на територію України припинили будівництво "Північного потоку-2". Відповідне рішення ухвалила Німеччина, щоб поставити на місце країну-агресорку.

Зауважимо, що завдяки цьому потоку до Німеччини мали б постачати удвічі більше газу. Отже, "Газпром", якому належить половина "Північного потоку-2", мав отримувати ще більше прибутків.

Європа поступово продовжує відмовлятися від російського газу. Деякі країни цілком, а деякі – частково. Водночас варто розуміти, що такий крок однозначно вплине на вартість газу та супутніх витрат. Українців ж поспішили заспокоїти: їхні платіжки залишаться без змін.

Ціни на газ і опалення в Україні не зміняться, і ось чому

У "Нафтогазі" на тлі дезінформації, пов'язаної з імовірним підвищенням вартості газу, опублікували офіційну заяву. У ній компанія наголосила на тому, що для споживачів газ і опалення не зростатимуть у ціні.

Цього вдалося досягнути завдяки законопроєкту, ухваленому Кабміном ще у 2022 році. У ньому йдеться про мораторій, накладений на підвищення цін на газ і супутні послуги. І хоч вартість блакитного палива дійсно зросте, різницю компенсують з коштів країн-партнерів. Тож кінцевий споживач у платіжках побачить ті ж цифри.

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