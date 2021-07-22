Всі купуйте Tesla: в Україні можуть заборонити бензинові та дизельні автомобілі

Увесь розвинений світ переходить на електрокари задля збереження довкілля. У матеріалі Економіки 24 розповідаємо чи долучиться й Україна до світових трендів.

Міністерство інфраструктури повідомило про новий законопроєкт, згідно з яким українці не зможуть купувати дизельні та бензинові автомобілі. Пропонують:

З 2027 року заборонити ввезення вживаних авто з дизельними двигунами внутрішнього згорання;

внутрішнього згорання; З 2030 року заборонити ввезення як вживаних, так і нових автомобілів на бензині чи дизелі.

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Йдеться лише про ввезені з-за кордону автівки та перше реєстрацію. Тобто в Україні перепродувати автомобілі можна буде без перешкод й надалі.

Чому Україна переходить на електрокари

Щоб догодити Європі

За приклад ініціатори законопроєкту взяла Європу, адже там також хочуть перейти на електромобілі. Європейська Комісія запропонувала заборонити будь-які автомобілі, які викидають CO2 в атмосферу з 2035 року. Це стосується й гібридних автомобілів. Відтак до 2050 року у Європі майже не залишиться дизельних чи бензинових авто.

У Норвегії 4 з 5 покупок авто – електрокари / Фото Getty Images

Український законопроєкт націлений полегшити подальшу інтеграцію України з ЄС. Адже українці через низьку фінансову спроможність їздять на автомобілях довше, ніж європейці та забруднюють атмосферу ще більше.

Транспортна політика ЄС поставила завдання скоротити наполовину використання автомобілів на традиційних видах пального у містах до 2030 року та повністю від них відмовитися до 2050 року,

– йдеться у пояснювальній записці.

Забруднення зростає

Автори законопроєкту наводять статистику викидів CO2 в атмосферу як доказ того, що потрібно швидко переходити на "зелений" транспорт. У 2016 році на одного українця чи українку припадало 37,7 кілограма викидів забруднюючих речовин. А 2019 році ​– вже 39,2 кілограма. Тобто темпи забруднення зросли на 4%.

Гра на випередження

Експерти Ernst & Young LLP вважають, що через 12 років в Європі, Китаї та США – найбільших світових автомобільних ринках – продажі електромобілів випередять продажі класичних авто. А до 2045 року продажі не електромобілів впадуть до менш як 1% світового автомобільного ринку.

Більшість автовиробників вже починає грати на випередження та переходить на виробництво електромобілів або принаймні гібридних авто.

Так, Volkswagen пообіцяв зупинити продажі бензинових та дизельних автомобілів в Європі з 2033 ​– 2035 років. General Motors та Audi також обіцяють до 2035 року припинити виробництво автомобілів, які забруднюють довкілля.

пообіцяв зупинити продажі бензинових та дизельних автомобілів в Європі з 2033 ​– 2035 років. та також обіцяють до 2035 року припинити виробництво автомобілів, які забруднюють довкілля. Ford ж продаватиме виключно електромобілі у Європі ще швидше ​– з 2030 року. Так само як і Volvo.

Цікаво, що всі виробники орієнтують свої електромобілі на Європу. Про перехід на виключно електромобілі на ринках США, Китаю, а тим більше Африки ​– поки не йдеться.

Ринок електромобілів в Україні та Європі

Зверніть увагу! Згідно з прогнозами BloombergNEF, вже у 2027 році виробництво електричних автомобілів буде дешевшим , ніж виробництво бензинових авто.

Беззаперечним лідером переходу на екологічний транспорт у Європі є Норвегія. У першому кварталі 2021 року 82% куплених автівок в країні були електрокарами.

В Україні ж поки менше купують електромобілі, але їх кількість зростає. У підсумку, за перше півріччя 2021 року було зареєстровано 3550 автомобілів з електричним приводом, повідомляє Федерація роботодавців автомобільної галузі (ФАУ). Це на 5% більше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому частка вживаних електромобілів залишається стабільно високою та складає 89,7%.

Трійка лідерів на ринку залишилася незмінною – це Nissan, Tesla та Chevrolet. Цікаво, що Chevrolet наростив продажі втричі, а модель Chevrolet Bolt EV стала у цьому році в Україні другою за популярністю. З шостого на четверте місце піднявся Renault, а п'яте місце розділили між собою Audi та Volkswagen,

​– розповіли в пресслужбі ФАУ.

Плюси й мінуси електромобілів в Україні

Беззаперечним плюсом електричного транспорту є турбота про довкілля, адже транспорт є одним з найбільших забруднювачів.

90 ​– 95 відсотків викидів забруднюючих речовин у повітря припадає на автомобільний транспорт з двигунами внутрішнього згорання, за виключенням індустріальних мегаполісів,

​– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Ще одним суттєвим плюсом є економія, адже один кілометр на електрокарі коштує 28 копійок, а на бензиновому авто – понад 2 гривні, за підрахунками Економічної правди. Проте є й зворотній бік медалі ​– електрокари поки що дорожчі, ніж автівки на пальному. Щобільше, Tesla не продає напряму свої автомобілі в Україні, тож доводиться ввозити та сплачувати додатково.

Не варто також забувати, що Україна ​– найбільша за площею країна Європи. Електромобілі ​– зручні для маленьких країн та мешканців міст. Проте цей транспорт стає незручним, якщо йдеться про подорожі у сотні кілометрів.



В Україні найпопулярніша лінійка Nissan Leaf / Фото Unsplash

До прикладу, дорога зі Львова до Херсона займає майже 870 кілометрів. Nissan Leaf, який є найпопулярнішим електрокаром в Україні, дозволить проїхати на одному заряді 270 кілометрів. Тобто на підзарядку доведеться зупинитися 4 рази. Повна зарядка займе 7 годин 30 хвилин, про що вказано на сайті Nissan. Тож залишається сподіватися, що до 2030 року електрокари будуть зручними й для далеких поїздок.

Чи вдасться Україні перейти на "зелений" транспорт

В Україні немає автовиробників, які б лобіювали проти переходу на електротранспорт. Зате є нафтові компанії та власники мереж АЗС, яким це вкрай невигідно. До прикладу, у США противники ринку електрокарів зуміли суттєво вповільнити його розвиток.

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Toyota переорієнтовується у Європі та Китаї, але все ще бореться за ринок бензинових авто у США і вимагає повільнішого переходу до ринку електрокарів.

Якщо ми хочемо досягти кардинального прогресу в електрифікації, це вимагатиме подолання величезних проблем, включаючи інфраструктуру заправки, наявність акумуляторів, прийняття споживачами та доступність,

​– переконують в компанії.



На початку 2021 в Україні було 27,3 тисячі зарядних станцій / Фото Unsplas

Законопроєкт ще не дійшов до Верховної Ради: перш ніж заборона купівлі бензинового авто з 2030 року стане реальністю, він повинен обійти кілька бюрократичних кіл, а головне антилобістів. До того ж, перш ніж заборонити купувати бензинові автомобілі, потрібно: