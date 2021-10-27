Україна вже сьогодні може прокачувати в Європу додаткові 50 – 55 мільярдів кубів газу, – Данілов

Олексій Данілов запевнив, що Україна вже сьогодні може надавати Європі додаткові можливості з транспортування обсягів природного газу. За його словами, мовиться про 50 – 55 мільярдів кубів блакитного палива.

Про це секретар РНБО повідомив, виступаючи на Сьомому Українському газовому форумі "Східноєвропейський газовий хаб. Green deal. Українська ініціатива".

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Він зазначив, що енергоносії "використовуються певними країнами як зброя". За його словами, після 1991 року газ став "інструментом політичного впливу".

Аналізуючи ситуацію, що склалася нині із постачанням газу в Європу, зокрема, будівництво "Північного потоку-2", Олексій Данілов зауважив, що для України запуск трубопроводу є загрозою національній безпеці.

Ми можемо вже сьогодні надавати додаткові потужності з прокачки газу. Наша газотранспортна система може додатково до тих 40 мільярдів кубів газу, які передбачених контрактом з Росією, надавати 50 – 55 мільярдів кубів, а за потребою й більше,

– наголосив він.

"Ми будемо робити висновки зважаючи на відповідь європейської спільноти. Питання – чи сприйме це Європа та Росія? Чи це ринок, чи велика політика й енергетична зброя?", – додав секретар Ради нацбезпеки й оборони.

Газова криза в Європі: коротко

Європа вже близько місяця перебуває на межі енергетичної кризи, а ціни на газ продовжують бити рекорди. Низці підприємств доводиться тимчасово закривати виробництва через дороге утримання.

У Росії стверджують, що готові збільшити поставки блакитного палива до Європи. Втім, аби це сталося, країна-агресорка вимагає надання дозволу для запуску "Північного потоку-2".

Володимир Зеленський наголосив, що ПП-2 є потужною енергетичною зброєю Росії. При цьому, ніхто не знає, яких наслідків від неї очікувати.

Глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив, що Путін зменшує обсяги прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу.

Водночас польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький застеріг, що влаштована Росією газова криза в Європі може поглибити бідність.