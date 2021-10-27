Про це секретар РНБО повідомив, виступаючи на Сьомому Українському газовому форумі "Східноєвропейський газовий хаб. Green deal. Українська ініціатива".

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Він зазначив, що енергоносії "використовуються певними країнами як зброя". За його словами, після 1991 року газ став "інструментом політичного впливу".

Аналізуючи ситуацію, що склалася нині із постачанням газу в Європу, зокрема, будівництво "Північного потоку-2", Олексій Данілов зауважив, що для України запуск трубопроводу є загрозою національній безпеці.

Ми можемо вже сьогодні надавати додаткові потужності з прокачки газу. Наша газотранспортна система може додатково до тих 40 мільярдів кубів газу, які передбачених контрактом з Росією, надавати 50 – 55 мільярдів кубів, а за потребою й більше,

– наголосив він.

"Ми будемо робити висновки зважаючи на відповідь європейської спільноти. Питання – чи сприйме це Європа та Росія? Чи це ринок, чи велика політика й енергетична зброя?", – додав секретар Ради нацбезпеки й оборони.

Важливо! Під час засідання РНБО 22 жовтня ухвалили протокольне рішення щодо визначення спеціальних умов транспортування додаткових обсягів природного газу ГТС України до країн Євросоюзу.

Газова криза в Європі: коротко