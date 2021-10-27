Про це секретар РНБО повідомив, виступаючи на Сьомому Українському газовому форумі "Східноєвропейський газовий хаб. Green deal. Українська ініціатива".
Читайте також "Північний потік-2" не запрацює до березня наступного року, – Держдеп США
Він зазначив, що енергоносії "використовуються певними країнами як зброя". За його словами, після 1991 року газ став "інструментом політичного впливу".
Аналізуючи ситуацію, що склалася нині із постачанням газу в Європу, зокрема, будівництво "Північного потоку-2", Олексій Данілов зауважив, що для України запуск трубопроводу є загрозою національній безпеці.
Ми можемо вже сьогодні надавати додаткові потужності з прокачки газу. Наша газотранспортна система може додатково до тих 40 мільярдів кубів газу, які передбачених контрактом з Росією, надавати 50 – 55 мільярдів кубів, а за потребою й більше,
– наголосив він.
"Ми будемо робити висновки зважаючи на відповідь європейської спільноти. Питання – чи сприйме це Європа та Росія? Чи це ринок, чи велика політика й енергетична зброя?", – додав секретар Ради нацбезпеки й оборони.
Газова криза в Європі: коротко
- Європа вже близько місяця перебуває на межі енергетичної кризи, а ціни на газ продовжують бити рекорди. Низці підприємств доводиться тимчасово закривати виробництва через дороге утримання.
- У Росії стверджують, що готові збільшити поставки блакитного палива до Європи. Втім, аби це сталося, країна-агресорка вимагає надання дозволу для запуску "Північного потоку-2".
- Володимир Зеленський наголосив, що ПП-2 є потужною енергетичною зброєю Росії. При цьому, ніхто не знає, яких наслідків від неї очікувати.
- Глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив, що Путін зменшує обсяги прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу.
- Водночас польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький застеріг, що влаштована Росією газова криза в Європі може поглибити бідність.